Afghaanse veroordeelden gegeseld in stadion vol toeschouwers

In Afghanistan zijn twaalf veroordeelde burgers gestraft met zweepslagen in een stadion vol toeschouwers. De drie vrouwen en negen mannen waren door een lokale religieuze rechtbank schuldig bevonden aan overspel en diefstal.



Ze kregen in het stadion van Puli Alam in Oost-Afghanistan tussen de twintig en veertig zweepslagen, terwijl het publiek toekeek. Vooraanstaande geleerden, stamleiders en ook de lokale bevolking waren door provinciale gouverneur uitgenodigd om de afstraffing bij te wonen. Ze kregen daarvoor een bericht via sociale media, schrijft persbureau AP.



Een functionaris van de gouverneur, die anoniem wil blijven, zegt dat er honderden mensen in het stadion aanwezig waren. Het maken van foto's en video's was verboden.



De publieke afstraffing komt kort nadat rechters vorige week van de hoogste Talibanleider Haibatullah Akhundzada te horen kregen dat ze vaker lijfstraffen moeten geven.



Correspondent Zuid-Azië Aletta André

"Op zich is het geen verrassing dat de Taliban openbare lijfstraffen toepassen. Dit hebben ze altijd gedaan in de regio's waar ze de afgelopen jaren al aan de macht waren. En bij de machtsovername in Kabul vorig jaar werd er geen geheim van gemaakt dat dit op de agenda stond. Volgens de leiders zijn ze een essentieel onderdeel van de sharia, oftewel islamitische wetgeving.



De laatste maanden horen we steeds vaker berichten over openbare zweepslagen als straf voor diefstal of overspel. In juni kregen bijvoorbeeld drie mensen in de provincie Kandahar die straf en in juli drie mensen in Nangahar. In september werden ook de lichamen van vier vermeende ontvoerders ter afschrikking in het centrum van de stad Herat opgehangen.



Nu lijkt het uitdelen van lijfstraffen grootschaliger te worden. Eerder deze maand kregen tien mannen en negen vrouwen tegelijkertijd elk 39 zweepslagen in de provincie Takhar, iets dat deze week door autoriteiten bevestigd werd. Het spektakel in het stadion gaat weer een stapje verder."



Lijfstraffen waren tekenend voor de eerste periode waarin de Taliban regeerde van 1996 tot 2001. Bij overtredingen werden mensen gestenigd of in het openbaar geëxecuteerd en er werden op straat zweepslagen gegeven.



In 2001 viel het Amerikaanse leger Afghanistan binnen en werd het Taliban-regime omvergeworpen. Toen Amerika zich vorig jaar uit het land terugtrok, kwamen de religieuze extremisten opnieuw aan de macht. De Taliban beloofden aanvankelijk een meer gematigde koers te zullen kiezen, maar de tekenen van verharding nemen hand over hand toe.



In mei werden vrouwen bijvoorbeeld verplicht om weer hun gezicht te bedekken als ze over straat gaan. Ook mogen Afghaanse meisjes en vrouwen niet meer naar school of naar hun werk.

Binnenkort worden er weer gladiatorengevechten gehouden en komen andersdenkenden voor de leeuwen.

