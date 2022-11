Oranje-fanzone in Doha sluit deuren vanwege te weinig animo

De KNVB zet een streep door het plan om voorafgaand aan elk duel van het Nederlands elftal op het WK een feest te organiseren in de 'Fanzone' in Doha. Volgens de bond is er te weinig animo voor de oranje-fanzone.



De met oranje vlaggetjes versierde fanhoek in het Al Bidda-park in de Qatarese hoofdstad was bedoeld om een zogenaamde "preparty" te organiseren voorafgaand aan iedere wedstrijd van de ploeg van Louis van Gaal. Bij de wedstrijd tegen Senegal van afgelopen maandag bleef de Fanzone nagenoeg leeg.



Volgens de KNVB speelt het alcoholverbod mee bij het gebrek aan animo voor de Fanzone. Er mag in het park pas na 19:00 alcohol geschonken worden. Op dat tijdstip begon de wedstrijd tegen Senegal.



De traditionele "fan walk" naar het stadion blijft wel doorgaan bij aankomende duels, meldt de voetbalbond. Deze wordt wel ingekort. "Het scheelt iedereen extra reistijd als we direct bij het startpunt van de fan walk afspreken. Het verzamelpunt verplaatsen we dus van de Fanzone naar de start van de fan walk."

Reacties

26-11-2022 08:35:26 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.886

OTindex: 83.311

Raar in dit verhaal is? Dat niemand geïnteresseerd is in een pre-party zonder alchohol??

26-11-2022 09:08:48 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.236

OTindex: 28.092

@allone : Dat niemand zich gerealiseerd heeft "Dat niemand geïnteresseerd is in een pre-party zonder alchohol"

