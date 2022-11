Giga gouden vis geen bedreiging voor wereldrecord: Bert blijft grootste goudvis

Het lijkt een uit de kluiten gewassen goudvis. De oranje joekel van 30 kilo die door een Brit uit een Frans meer werd gevist. Het record van grootste goudvis staat tot nu toe op naam van de Nederlandse Joris Gijsbers. Zijn goudvis Bert woog maar liefst 1,8 kilo. Toch sneuvelt zijn record niet want deze oranje vis is volgens Joris "Absoluut geen goudvis".Zijn beelden ging de hele wereld over: de Brit Andy Hackett wist na een gevecht van 30 minuten een gigantische gouden vis binnen te hengelen. 30 kilo, schoon aan de haak. Het monsterlijk grote beest kreeg vanwege zijn kleur de bijnaam Carrot. Na een fotomoment werd hij teruggeworpen in het Bluewater Lake in Frankrijk.Toch hoeft goudviskweker Joris Gijsbers uit Hapert zich geen zorgen te maken. Zijn goudvis Bert blijkt nog steeds de grootste ter wereld. Bert – die inmiddels al 7 jaar dood is – was 47,4 centimeter lang en woog 1,8 kilo. Daarmee was de goudvis volgens het Guiness Book of World Records écht de grootste.Dat de oranje joekel geen bedreiging is voor het record komt doordat het helemaal geen goudvis is. Het is slechts een gouden vis. "Dit is absoluut geen goudvis maar een goudkarper", legt Gijsbers aan Editie NL uit. "Een karper kan wel 1.30 meter worden. Normaal zijn ze bruin maar deze is goud. Dat is een pigment. Zo heb je ook vissen zonder pigment: albinovissen."Toen de foto van de goudkarper online verscheen werd Joris overspoeld met berichten. "Mensen vroegen zich af of mijn record gesneuveld was. Ik moest er wel om lachen."Goudvis Bert leeft niet meer. Maar Joris is wel blijven fokken met haar (Bert blijkt een vrouwtje) nageslacht. "Ik heb nog ongeveer 300 mini-Bertjes, daarvan hebben er een paar ook een wereldrecordformaat."Goudvissen kunnen zo groot als Bert worden als ze maar genoeg voer en ruimte krijgen. "Ik heb een groot bassin, en als ik ze voer geef dan duiken ze er met z'n allen bovenop. Ik heb nu 3 vissen die het wereldrecord kunnen verbreken. Die zijn allemaal tussen de 45 en 48 centimeter groot. Chantal heeft een mooie grote sluier, die maakt kans de nieuwe Bert te worden."Joris heeft nu geen behoefte om zijn eigen record te verbreken. "Maar mocht er ooit in China of zo weer een poging gedaan worden dan kan ik altijd nog Chantal inzetten."