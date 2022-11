Oeps! Stadion eert pornoster in plaats van militair

Een hilarisch momentje tijdens de American footballwedstrijd tussen de Minnesota Vikings en de Dallas Cowboys afgelopen weekend. De organisatie wilde een eerbetoon brengen Amerikaanse militairen, zoals dat wel vaker gebeurt tijdens Amerikaanse sportwedstrijden, maar toonde per ongeluk een pornoacteur op de schermen.Voor het eerbetoon waren fans opgeroepen om foto's te delen van familieleden en bekenden die in dienst zijn of waren bij het Amerikaanse leger en die het verdienen om in de schijnwerpers te staan. Grappenmakers grepen de gelegenheid aan om een foto in te sturen van pornoacteur Steven Wolfe, beter bekend onder zijn artiestennaam Johnny Sins, in een militair uniform. Daarbij verzonnen ze een verhaal dat het om een neef ging. De organisatoren controleerden dat niet en publiceerden het bericht en de foto op het grote bord in het stadion.Sins is één van de bekendste mannelijke pornosterren ter wereld en kroop voor zijn films in de rol van tig verschillende beroepen. Dat zorgde ervoor dat er op internet een meme ontstond waarin werd gesteld dat hij werkelijk alles kon. Dat de foto in militair uniform rechtstreeks uit deze meme komt, maakt deze blunder extra pijnlijk voor de sportorganisatie.