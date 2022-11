Woning waarin alles te koop is, staat nu zelf te koop

Dick Leendertse streek 15 jaar geleden met zijn partner neer aan de Groenmarkt. Daar begonnen ze hun eigen, unieke concept: Wonen in de Winkel. Het is precies zoals het klinkt: ze wonen in het pand maar op alles wat erin staat, mag geboden worden. “Alles is te koop, behalve dat waar bloed doorheen stroomt”, zegt Dick. Maar dat is binnenkort voorbij.“We hebben er altijd met veel plezier gewoond. Maar we zijn allebei gepensioneerd en we willen andere dingen gaan doen. En het begon op werk te lijken. En als het werken wordt, moet je ermee stoppen,” vertelt de eigenaar in de niewe aflevering van ‘Op Pad Met Ad’. Afscheid nemen van het pand, dat een rijke historie heeft en waar ze veel herinneren hebben liggen, zal wel even lastig zijn. Net als het afstand doen van de spullen. Want die zijn in principe ook over te nemen. “Als er iemand komt, die er ook een passie voor heeft, kan dat.”Dick verzamelt al sinds zijn zeventiende. Maar op een gegeven moment had hij wel heel veel spullen, vertelt hij aan presentator Ad van den Herik. “Ik heb zeven jaar in de wijk Blijdorp in Rotterdam gewoond. En de benedenwoning was 70 m2 met een grote tuin en ik verzamelde al van jongs af aan. Dus dat kwam erin en dat kwam erin (doelend op de spullen om hem heen). Toen kwamen er bananendozen onder het bed, het bed werd steeds hoger. Daarnaast heb een garagebox in Barendrecht gehuurd en ook stalde ik spullen op de zolder van mijn zus. Maar je kon er niet van genieten, van al die mooie dingen die je ooit bent tegen gekomen.” Toen hij samen ging wonen met zijn partner, die ook van verzamelen houdt, besloten ze hun schatten te koop aan te bieden.In het begin was het wel moeilijk als iemand interesse had in hun verzamelstukken. “Dan kwam er iemand binnen en die vroeg: is dat te koop? En dan zei ik ja, en mijn partner nee, of andersom. Toen hadden we al gauw zoiets van, dit werkt niet.” Daarom besloten ze dat echt alles te koop is. “Er zijn wel dingen waar je wat langer van wilt genieten, want sommige dingen gaan wel erg snel weg. En we kopen het toch om er eerst van te genieten en niet om winst te draaien.” Als dat het geval is, schroeft Dick de prijs wat op. “Dan blijft het wat langer staan”, legt hij glimlachend uit.Stiekem hoopt Dick dat dat ook het geval is met het pand. Hij wil het graag verkopen, maar het zou wel mooi zijn om nog één keer alles in kerstsfeer te brengen, mijmert hij.Ondertussen is hij wel op zoek naar een appartement in Dordrecht, want als geboren schapenkop wil hij de stad niet verlaten. En ook daar wil hij mooie spullen om zich heel verzamelen, want het bloed kruipt waar het niet gaan kan. “Zodra ik een nieuw huisje heb, ga ik opnieuw beginnen. Maar wel in kleinere vorm.”