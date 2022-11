Landen spreken af: schrikkelseconde vanaf 2035 afgeschaft

De schrikkelseconde is vrij onbekend bij het grote publiek maar wetenschappers willen er al decennia vanaf. De extra seconde, om de klok gelijk te zetten met de rotatie van de aarde, brengt computers en metingen in de war. Vanaf 2035 stoppen we ermee.



Net als de bekendere schrikkeldag is de schrikkelseconde er ook ter compensatie. De klok wordt gelijkgesteld met de rotatie van de aarde, die er gemiddeld 24 uur over doet om rond zijn as te draaien. Dat komt niet altijd precies zo uit, dus wordt er elke paar jaar een schrikkelseconde toegevoegd. En daar raken computers van in de war, waarschuwen wetenschappers en bedrijven al jaren. Zo kunnen servers op tilt slaan als ze eens in de zoveel tijd een extra seconde krijgen te verwerken.



Nu is afgesproken dat de schrikkelseconde per 2035 niet meer gebruikt wordt, meldt The New York Times. Dat is bepaald door de zogenoemde Meterconventie, een internationaal verdrag waarin gelijkheid van meeteenheden wordt afgesproken; een uur is overal een uur en een kilo is in elk land even zwaar. Bijna unaniem stemden de leden van de Meterconventie voor afschaffing van de schrikkelseconde.



Alleen Rusland stemde tegen, terwijl Belarus zich van stemming onthield. Rusland wil afschaffing van de schrikkelseconde tegenhouden omdat het Russische GPS-alternatief GLONASS juist wel gebruikmaakt van de extra seconde. Door die zorg is de afschaffing pas in 2035, hoewel het ook mogelijk is dat de schrikkelseconde al voor die tijd sneuvelt. De seconde blijft weg tot in ieder geval het jaar 2135; wetenschappers hopen dat metrologen tegen die tijd een beter alternatief hebben gevonden.



"Ongelooflijk", zegt Patrizia Tavella, directeur van de afdeling tijd van het Franse Bureau International de Poids et Mesures (BIPM). "Meer dan twintig jaar van discussie en nu een geweldige overeenkomst." Tavella zegt tot tranen geroerd te zijn door de overeenkomst. En ook haar collega Elizabeth Donley van het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology spreekt van "een historische dag.

Reacties

24-11-2022 16:32:07 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.207

OTindex: 28.089

En nu is het wachten op een nieuwe paus Gregorius XIII

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: