Journaliste bestolen in Qatar, politie vraagt welke straf ze kiest voor dief: 5 jaar cel of deportatie

De Argentijnse journaliste Dominique Metzger werd tijdens een live-uitzending bestolen in de fanzone in Qatar. Ze gaf de diefstal aan bij de lokale politie en kreeg een wel heel aparte vraag van de ordehandhaver: “Welke straf wil je dat we hem opleggen?”



In aanloop naar de openingswedstrijd ging de Zuid-Amerikaanse tv-reporter naar het fandorp Corniche in de Qatarese hoofdstad Doha om live verslag te doen van de uitbundige sfeer. Tijdens haar werk greep een zakkenroller in haar handtas en ging er met haar portemonnee en ID-kaart vandoor.



Toen Metzger aangifte deed, vroeg de politieagente tot haar verrassing: “We hebben overal hightech camera’s en zullen de dief vinden met gezichtsherkenning. Wat wil je dat justitie doet wanneer we hem vinden?” De journaliste snapte niet wat er bedoeld werd en vroeg om extra uitleg. Dat kreeg ze: “Welke straf wil je dat we de dief opleggen? Wil je dat hij veroordeeld wordt tot vijf jaar cel? Wil je dat hij het land wordt uitgezet?”



Metzger was met stomheid geslagen en legde uit dat ze enkel haar spullen graag terug wilde. Naderhand deed zij op haar social media verslag van de hele situatie. Er hangen zo'n 15.000 camera's met gezichtsherkenning in de WK-stadions, en ook in de fanzones op straat wordt iedereen minutieus in de gaten gehouden.

Lijkt een beetje hoe wij het hier in de 16e eeuw regelden, kielhalen, vierendelen óf guillotine?

@MIADIA :

Wat eerst? Eerst kielhalen, van wat er over is vierendelen en dan guillotine? Wat eerst? Eerst kielhalen, van wat er over is vierendelen en dan guillotine?

