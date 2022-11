Duur geintje: Australische droneshow valt in het water

Een droneshow in het Australische Perth pakte zondagavond iets duurder uit dan gedacht. Het bedrijf achter de show blijft vandaag met een flinke kater achter nu er in de Swan River gezocht wordt naar 50 vermiste drones. Tijdens de show, die bestond uit 500 vliegende apparaten, besloot één op de tien het te begeven. Ze toestellen van zo'n 2000 dollar per stuk vielen prompt uit de lucht, in de plomp.In totaal zit het bedrijf met een schade van 100.000 dollar en onderzoekt wat er zo mis kon gaan. ''Ik heb vannacht een beetje gehuild. Ik probeer er niet aan te denken, maar het was voor ons een dure show'', reageert eigenaar Joshua Van Ross tegenover WAtoday.''We kijken naar de GPS verstoring om te zien wat er is mis gegaan. Bij wind komt het voor dat de drones elkaar raken. Dat gebeurt. Propellers breken af, er gaan nou eenmaal dingen mis.'' Twee tot drie drones die tijdens een show uitvallen is vrij normaal. ''Afgelopen nacht was niet normaal'', aldus Van Ross.Bij het neerstorten van de drones is niemand in gevaar gekomen, stelt de eigenaar. ''Er was een buefferzone van meer dan 120 meter, zodat mensen geen risico liepen.'' Duikers zoeken in de Swan River naar de verdwenen vlieggevaartes.Op videobeelden van omstanders is te zien hoe de drones bij bosjes uit de lucht vallen. Het is volgens burgemeester Basil Zempilas de eerste keer dat het zo misgaat met een droneshow. ''We hadden een zeer succesvolle lancering in februari. Een spectaculair succes'', aldus de burgemeester. ''Natuurlijk snap ik dat de show zondag tegenviel. Dat was, naar ik begrepen heb, door technische problemen. Dingen kunnen nou eenmaal misgaan met dit soort techniek.'' Volgens de burgemeester moet het bedrijf de schade zelf opvangen.