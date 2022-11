Sint en Piet vatten na wilde achtervolging winkeldief in de kraag

Een vluchtende winkeldief is in Almelo door de Goedheiligman en zijn trouwe helpers overmeesterd. De man werd in een houdgreep gehouden door Piet, en daarna overgedragen aan de politie.



Een klant van de Twentse Praxis-bouwmarkt nam twee koffers met inhoud mee naar buiten zonder te betalen, waarop het alarmpoortje ging piepen. De dader zette het op een lopen, maar had buiten de ouwe baas en zijn makkers gerekend, die even verderop op een plein met wat kinderen aan het praten waren.



De Sint, die in het dagelijks leven dienst doet als boa in Borne, legde zijn grote boek naast zich neer en wist de zaagdief in een filiaal van Beter Bed in de kraag te vatten en vast te houden. De 34-jarige Almeloƫr, die twee zagen ter waarde van 400 euro gestolen had, is vastgezet in het arrestantencomplex te Borne.

Reacties

24-11-2022 08:29:51 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.875

OTindex: 83.289



Deze dief had idd beter naar bed kunnen gaan

Hij krijgt de roe, en niets in zijn schoen, dat is duidelijk

Wel een jonge sportieve Sint dus HahahaDeze dief had idd beter naar bed kunnen gaanHij krijgt de roe, en niets in zijn schoen, dat is duidelijkWel een jonge sportieve Sint dus

24-11-2022 08:59:25 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.196

OTindex: 28.089



Veel pepernoten en speculaas eten, paardrijden, daken klimmen en met pakjes slepen schijnt een gezond leven te garanderen. Ga nog gauw pepernoten bakken... @allone : Met gezond eten er regelmatig bewegen kun je vaak tot op hoge leeftijd goed presteren. Dat is hiermee wel aangetoond:Veel pepernoten en speculaas eten, paardrijden, daken klimmen en met pakjes slepen schijnt een gezond leven te garanderen. Ga nog gauw pepernoten bakken...

24-11-2022 09:49:32 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.875

OTindex: 83.289

@Emmo : . Hmmmmm lekker



….hoewel ik toch de indruk had dat zijn knechten dat deden…



Laatste edit 24-11-2022 09:50 . Hmmmmm lekker….hoewel ik toch de indruk had dat zijn knechten dat deden…

24-11-2022 11:00:36 Buick

Erelid



WMRindex: 3.661

OTindex: 971



Zijn knecht deed niets.

Dat komt zelfs voor in een liedje.

Zijn knecht staat te lachen

en roept ons reeds toe @allone . Nee hoor.Zijn knecht deed niets.Dat komt zelfs voor in een liedje.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: