Russische bezetters stelen fietsen van Oekraïners

Na hun terugtrekking op de oostelijke oever van de rivier Dnjepr bij Cherson in het zuiden van Oekraïne, leggen de Russen daar nieuwe verdedigingslinies aan. Tegelijk stelen ze steeds meer vervoermiddelen van burgers in het bezette gebied, meldt het Oekraïense leger. Ze nemen auto's, motoren en zelfs fietsen van de bevolking mee.



Volgens Oekraïne zijn dergelijke rooftochten in bezet gebied vaak een voorbode van verdere terugtrekkingen. Tijdens de terugtocht van Russische eenheden in de regio Charkov in het oosten van het land werden fietsen van de bevolking afgepakt omdat er geen brandstof meer was voor de voertuigen van de Russen.

Reacties

23-11-2022 20:14:40 zwannie

Junior lid

WMRindex: 19

OTindex: 0

dit doet mij aan een ander land denken

23-11-2022 20:23:19 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.184

OTindex: 28.087

Hoe zeg je "Erst mein Fahrrad zurück" in het Oekraïens?

