Piloot hangt uit venster van de cockpit om gsm van passagier te vangen

Een passagier die zijn gsm op de luchthaven achterliet, had erg veel geluk met de flexibiliteit van zijn piloot. Letterlijk én figuurlijk: op beelden op sociale media is te zien hoe de piloot uit het venster van de cockpit hangt om de gsm van de passagier te recupereren.Een passagier die met Southwest Airlines vloog ontdekte vlak voor zijn vertrek uit Los Angeles dat hij zijn gsm aan de gate van de Long Beach Airport had achtergelaten. Hij had zijn vergeetachtigheid zelf niet opgemerkt: iemand anders die aan de gate passeerde had de gsm zien liggen en nam contact op met de crew. De vinder had vlak voor de vlucht nog gepraat met de vergeetachtige passagier en kon zo meegeven aan de crew op welke vlucht die zat. Op dat moment leek de vondst evenwel hopeloos te laat: boarding was afgelopen, en alle passagiers zaten al klaar op het vliegtuig.Toen de crew contact opnam met de piloot van de vlucht, twijfelde hij geen moment. «De kapitein suggereerde meteen dat er iemand moet proberen te springen tot aan zijn venster om zo de gsm te overhandigen», vertelde de woordvoerder van Southwest Airlines aan CNN.En inderdaad: op de beelden zie je iemand van het personeel zo hoog mogelijk springen, terwijl de piloot uit zijn cockpit-venster hangt. Na enkele pogingen kan de piloot de gsm opvangen.