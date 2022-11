Groningen gezondste stad van Nederland, Rotterdam onderaan

Groningen is de gezondste stad van Nederland en Rotterdam de ongezondste. Dat stelt advies- en ingenieursorganisatie Arcadis in de Gezonde Stad Index 2022. Twee jaar geleden, bij de vorige editie, stonden deze steden ook al boven- en onderaan de lijst.



Op basis van gegevens van het RIVM heeft Arcadis van twintig gemeenten op een rijtje gezet hoe gezond ze zijn. De onderzoekers keken hierbij onder meer naar de gebouwde omgeving en de toegankelijkheid voor fietsers, voetgangers en reizigers in het ov. Verder werden zaken als luchtkwaliteit, geluidsoverlast en ruimte voor sociale interactie onderzocht.



Na Groningen zijn Emmen en Apeldoorn de gezondste steden om in te leven. Rotterdam sluit de lijst af op plek 20, met Zaanstad en Amsterdam net daarboven. Ook de andere twee grote steden, Utrecht en Den Haag, horen met respectievelijk plek 14 en 16 bij de ongezondste helft.



Volgens de onderzoekers zijn alle steden de afgelopen twee jaar gezonder geworden, maar gingen de vier grote steden relatief weinig vooruit.



Dit jaar heeft Arcadis vijf extra gemeenten onderzocht. "Uit veel steden kregen we de vraag of we hen ook wilden meenemen", zegt onderzoeker John Boon. Van Leiden, Zwolle, Haarlemmermeer, Den Bosch en Zoetermeer zijn ook de gegevens geanalyseerd.



Boon legt uit dat sommige van die steden dachten dat dat zij het als kleinere gemeente beter zouden doen. Maar Den Bosch en Zoetermeer eindigden beiden op plek 16. "De aanname dat kleinere gemeenten automatisch in de top 5 terechtkomen, konden we hiermee dus wegnemen", aldus Boon.



Volgens de onderzoekers wordt er flink geïnvesteerd in het verbeteren van groen in de openbare ruimte. Dat gebeurt mede omdat wandelen sinds de coronacrisis populairder is geworden. "Ook het thuiswerken vraagt om een andere, aantrekkelijkere woonomgeving in de stad."



Vanwege stijgende temperaturen als gevolg van klimaatverandering is er ook steeds meer aandacht voor het tegengaan van hittestress in steden. Zo wordt in veel steden ingezet op meer groen om smog en slechte lucht te beteugelen.

