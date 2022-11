Schapen lopen 14 dagen in een cirkel

Er werd een kudde schapen geregistreerd die 14 dagen lang in een cirkel rondliep zonder te stoppen. In een video van eerder deze maand waarin de zeldzame gebeurtenis wordt gedocumenteerd, is te zien hoe de schapen met een continue beweging met de klok mee ronddraaien in hun hok in Noord-China.Het verwarrende schouwspel liet de kijkers verbluft en verbijsterd achter terwijl ze probeerden het gedrag van de schapen te begrijpen. De eigenaar van de kudde, mevrouw Maiu, was geschokt door het gedragspatroon van de kudde en zei dat het begon met slechts een paar ooien voordat andere leden van de kudde erbij kwamen.Op camerabeelden in een gesloten circuit zie je honderden schapen die elkaar in een cirkel volgen. Andere schapen staan ​​in het midden van de cirkel, en sommigen besluiten uiteindelijk mee te doen aan de beweging, terwijl anderen helemaal stil blijven staan ​​in het midden van de cirkel.Waar en waarom gebeurde dit?De mysterieuze video's zijn op 4 november gemaakt in de stad Baotu in Binnen-Mongolië op een boerderij waar 34 schaapskooien zijn, maar alleen de schapen in hok nummer 13 vertoonden de vreemde bewegingen.Tot nu toe is niet bekend waardoor de schapen zich zo gedroegen. De Daily Mail meldde dat er een ziekte is die ervoor zorgt dat sommige diersoorten verward lijken en in cirkels beginnen te bewegen. Listeriose (een ziekte die meestal wordt overgedragen via voedsel dat besmet is met de bacterie listeria) kan een deel van de hersenen aantasten, waardoor de schapen zich vreemd gaan gedragen. Wetenschappers hebben lang bestudeerd waarom sommige andere dieren, zoals haaien en schildpadden, in cirkelvormige patronen bewegen. Over de oorzaak zijn ze echter nog niet tot een conclusie gekomen.