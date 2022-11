Komiek houdt woord en gooit 11.000 euro in versnipperaar

De Britse komiek Joe Lycett heeft zich aan zijn woord gehouden: zondagmiddag ging 10.000 pond (omgerekend zo’n 11.000 euro) door de versnipperaar. Lycett dreigde eerder al het geld te vernietigen als oud-voetballer en multimiljonair David Beckham geen afstand nam van het WK in Qatar.De komiek plaatste zondag een video waarin is te zien hoe hij twee stapels biljetten door de shredder haalt. Lycett droeg een bonte outfit met regenboogkleuren terwijl dat deed. Het was zijn eigen geld.Lycett ziet Beckham als een icoon voor de LHBTIQ+-gemeenschap, gezien hij de eerste voetballer in de Engelse competitie was die fotoshoots deed voor homomagazines als Attitude. Ook sprak Beckham openlijk over zijn homofans."En je trouwde met een Spice Girl. Dat laatste is het meest gaye dat een mens kan doen", voegde Lycett er maandag gekscherend aan toe.De komiek vindt het onbegrijpelijk dat Beckham bakken met geld verdient aan het promoten van een toernooi in een land dat de rechten van diezelfde gemeenschap aan alle kanten schendt.De oud-international van Engeland haalt naar verluidt zo'n 150 miljoen pond (ruim 170 miljoen euro) binnen met zijn ambassadeurschap voor het WK in de oliestaat.Een reactie van David Beckham bleef uit, en dus is nu 10.000 pond versnipperd. Volgens Lycett was het geld naar goede doelen gegaan als Beckham afstand had genomen van het WK.