FIFA-baas Infantino plagieert speech en krijgt veel kritiek: "Vandaag voel ik me een arbeidsmigrant"

De corrupte wereldvoetbalbond FIFA deed de organisatie van het WK cadeau aan de hoogste bieder. Zo kreeg Qatar de kans om zich aan de wereld te presenteren. FIFA-voorzitter Gianni Infantino deed er in zijn openingsspeech alles aan om dit besluit te rechtvaardigen.



De Zwitser komt met een voordracht, waarin hij zich opnieuw compleet belachelijk maakt. Eerder al riep hij op tot een staakt-het-vuren en wereldvrede voor de duur van zijn commerciële voetbalfeestje. Ook zei hij dat het Westen de komende 3000 jaar maar zijn mond moet houden over schendingen van mensenrechten, omdat het zelf ook duizenden jaren lang dingen verkeerd heeft gedaan. Nu gaat hij op de emotionele tour en plagieert daarbij ook nog eens voormalig gouverneur van New York Andrew Cuomo.



“Vandaag voel ik me Qatarees. Vandaag voel ik me Arabisch. Vandaag voel ik me Afrikaans. Vandaag voel ik me homoseksueel. Vandaag voel ik me gehandicapt. Vandaag voel ik me een arbeidsmigrant”, zegt Infantino met gevoel voor drama. Op Twitter klinkt veel kritiek: was hij echt homoseksueel geweest, dan had hij die woorden helemaal niet mogen uitspreken in Qatar.

Reacties

23-11-2022 08:49:02 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.677

OTindex: 7.702

Quote:

Zo kreeg Qatar de kans om zich aan de wereld te presenteren. En dat doen ze met verve. Maar of ze achteraf nou zo blij zijn met de naam die ze nu in de wereld vestigen is een tweede. En dat doen ze met verve. Maar of ze achteraf nou zo blij zijn met de naam die ze nu in de wereld vestigen is een tweede.

23-11-2022 08:55:53 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.005

OTindex: 4.613

Ik was al niet van plan er ooit op vakantie te gaan maar nu al helemaal niet.

