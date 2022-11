Boodschap uit 1887 gevonden, verstopt onder Schotse vloer

Een loodgieter uit het Schotse Edinburgh kon zijn ogen niet geloven toen hij tijdens werkzaamheden onder een houten vloer opeens een fles zag liggen. Daarin zat een boodschap verstopt uit 1887, afkomstig van twee mannen die de vloer ooit hadden gelegd.De loodgieter, Peter Allan, was afgelopen week aan het werk in het huis van Eilidh Simpson. Hij moest op de eerste verdieping een radiator van de ene muur naar de andere muur verplaatsen. Om te controleren waar het leidingwerk lag, moest hij de vloer openbreken.Dat ging niet gemakkelijk, want onder de vloer van Simpson lag nóg een vloer. Hij sneed daar een stuk van weg, en zijn mond viel open. "De kamer is 3 meter bij 4,5 meter. Ik sneed de vloer op een willekeurige plek open en precies daaronder lag de fles. Ik kan het nog altijd niet geloven", zei loodgieter Allan tegen de BBC.Allan riep gelijk naar beneden waar Simpson was. "Kijk wat ik onder je vloer heb gevonden", zei hij. Ook zij was compleet verrast en besloot de fles pas open te maken als haar kinderen (8 en 10 jaar) thuis waren. "Toen ik ze vertelde dat ik een fles in ons huis had gevonden, waren ze heel opgewonden en ze dachten dat er misschien wel een schat in zou zitten", zei Simpson.Simpson probeerde met een pincet en een mes het briefje er voorzichtig uit te halen, maar helaas begon het te scheuren. Daarom besloot ze de fles kapot te slaan, zodat het briefje niet verder kapot zou gaan. "Ik voel me er verschrikkelijk over dat ik zo'n oude fles kapot heb gemaakt, maar het was de enige manier."Nadat ze het handschrift van 135 jaar geleden wisten te ontcijferen, konden ze het bericht lezen: "James Ritchie en John Grieve hebben deze vloer gelegd, maar ze dronken de whisky niet. 6 oktober 1887. Wie deze fles vindt, kan denken dat wij zijn opgegaan in stof."Simpson zal het briefje en de scherven van de fles bewaren en in het huis ophangen. Ook zal ze samen met haar gezin een nieuwe fles onder de vloer verstoppen met een eigen boodschap erin.