Vrouw knipt geslachtsdeel van zoontje (5) af, OM eist tbs met dwangverpleging

KATWIJK - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen Myriam D., die ervan verdacht wordt het geslachtsdeel van haar zoontje (5) te hebben afgeknipt met een schaar, tbs met dwangverpleging geëist. De verdachte is volgens deskundigen volledig ontoerekeningsvatbaar.

Dat is ook de reden dat het OM verder ontslag van alle rechtsvervolging voor de verdachte eist, bevestigt een woordvoerder. Op 12 november 2021 werd D. aangehouden met bebloede handen. Bij de zitting eerder dit jaar zei de rechter dat het geslachtsorgaan van het jongetje 'was weggesneden tot aan de schaamstreek'.

De verdachte is afkomstig uit Frankrijk, maar woonde op het moment van de mishandeling in Katwijk. De verdediging gaf in februari aan dat D. voor het incident 'goed' functioneerde door het slikken van twee medicijnen, waaronder een antipsychoticum. Vlak voor de zware mishandeling van haar zoontje zou ze zijn gewisseld van medicatie.

Reacties

22-11-2022 13:54:25 omabep

Oudgediende



Wat erg dat zij onder de invloed van medicatie dit heeft gedaan. Ik weet niet en zal ook nooit kunnen indenken hoe dit jongetje nu opgroeit en hoe hij dit kan verwerken, wat een triest gebeuren.



Ik weet dat er mensen zijn die zeggen dat ze dit best wist, maar ik weet uit mijn vrijwilligerswerk dat dit inderdaad kan gebeuren, hoe erg het ook is. Ik hoop dat mevrouw nu de juiste medicatie krijgt, maar ook de juiste begeleiding want ook zij moet verwerken wat zij heeft gedaan.



Het is zeer triest allemaal.

22-11-2022 14:16:11 allone

Oudgediende



Volledig ontoerekeningsvatbaar is hier nog zacht uitgedrukt. Arm kind.

