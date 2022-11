Cambridge Dictionary heeft zijn bizar Woord van het Jaar te danken aan… Wordle

In een bewogen jaar zoals dat van 2022, komen veel woorden in aanmerking voor ‘Woord van het Jaar’. Er was de klimaatcrisis, de inval in Oekraïne, de torenhoge inflatie… En toch heeft Cambridge Dictionary’s woord van het jaar iets te maken met…baseball. En ook een beetje met het Oude Griekenland. En dat allemaal dankzij Wordle.



Flashback naar januari van 2022: het nieuwe jaar is begonnen, de coronacrisis bepaalt nog steeds ons leven en we zijn een beetje stuurloos. Daar kwam Wordle om met een routineus woordspelletje onze sleur te doorbreken. Iedere dag raadden we één vijfletterwoord via een woordspel dat beetje leek op galgje. We raadden woorden als ‘oxide’, ‘plant’ en ‘cream’. Dat deden we in het Engels, want in het begin bestond het spel nog niet in het Nederlands.



En net dat detail heeft ervoor gezorgd dat Cambridge Dictionary’s woord van het jaar ‘homer’ werd. In 2022 werd het woord maar liefst 79.000 keer opgezocht. 65.401 van die zoekopdrachten dateerden van 5 mei 2022, toen ‘homer’ de oplossing van het Wordle-woord van die dag was.



Het leidde tot heel wat frustratie wereldwijd. ‘Homer’ verwees tenslotte niet naar ‘Homerus’, de Griekse dichter, noch naar Homer Simpson. Dat kon ook niet: eigennamen waren nooit een oplossing in Wordle. Maar ‘homer’ is ook een informeel Amerikaans synoniem voor een homerun in baseball. Heel wat niet-Amerikanen waren zich niet bewust daarvan en konden het woord van de dag om die reden niet raden in zes beurten. Wereldwijd gingen Wordle-streaks toen verloren.



«Veel spelers buiten de Verenigde Staten hadden nog nooit van het woord gehoord. Erg veel mensen uitten hun frustratie online op sociale media, maar ook veel mensen namen de Cambridge Dictionary erbij», klinkt het in een persbericht. Cambridge Dictionary heeft het dan ook over het ‘Wordle Effect’, want homer was lang niet het enige bizarre woord dat in hun top van 2022 belandde. Ook ‘caulk’ en ‘bayou’ werden duizenden keren opgezocht.

