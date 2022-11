Britse bruiloft eindigt in bloedbad, politie heeft handen vol

Met Amsterdam als bedevaartsoord voor Britse vrijgezellenfeesten weten we dat de Engelsen het flink de spuigaten kunnen laten uitlopen als er een bruiloft aan zit te komen. Nu blijkt dat het ook op de bruiloft zelf niet altijd even netjes gaat zodra er een drankje in de Britse man zit. In de plaats Warrington werden acht mannen van dezelfde familie opgepakt nadat ze een bloedbad aanrichtten op de dansvloer.



Rond elf uur brak er een verbale ruzie uit tussen drie mannen, zegt één van de barmannen van dienst. Toen hij een kwartier later terugkwam, gingen er zo'n veertig mensen met elkaar op de vuist, weet Metro UK. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe er met objecten wordt gegooid.



De politie werd ingeschakeld en arriveerde ter plaatse, maar kon weinig doen aan de complete chaos. Er werd versterking gevraagd. Uiteindelijk waren er dertig politiewagens ter plaatse voor er een eind gemaakt kon worden aan de bloederige bruiloft.



Acht mannen uit dezelfde familie zijn opgepakt én inmiddels berecht. Ze moeten een schadevergoeding van 16.000 pond betalen aan het hotel waar het huwelijksfeest en handgemeen plaatsvond. De rechter heeft gevangenisstraffen variërend tussen de twee jaar en drie maanden en zestien weken plus een taakstraf opgelegd aan de raddraaiers. Familiefeestjes zullen ongetwijfeld een stukje rustiger verlopen de komende tijd.

