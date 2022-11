Man (40) met schulden zet eigen begrafenis in scène om geldschieters te misleiden

Een man uit het Indonesische Java zat schijnbaar zo diep in de schulden dat hij zijn eigen dood in scène zette om geldschieters te ontlopen. Bekijk de beelden Op de momenteel viraal-gaande beelden is te zien hoe de 40-jarige roerloos in zijn doodskist ligt en even later weer tot ‘leven’ komt.Omstanders raakten zichtbaar ontsteld toen hij aan het ‘herrijzen’ was.De man en zijn echtgenote wisten volgens media een doodskist te regelen om hem met een ambulance te transporteren naar een locatie voor zijn ‘begrafenis.’Na onderzoek door de politie bleek dat de 40-jarige met behulp van zijn vrouw zijn dood in scène had gezet om geldschieters op een dwaalspoor te brengen.“De ambulancechauffeur overhoorde een gesprek waarin het koppel klaagde over schulden”, zei politiechef Iman Imanuddin.Het misleiden van de autoriteiten in Indonesië kan leiden tot een celstraf van 1 jaar.