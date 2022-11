Banksy roept winkeldieven op Londense winkel Guess aan te doen

Een winkel van modemerk Guess in Londen heeft de beveiliging opgeschroefd en de zaak gesloten nadat graffitikunstenaar Banksy winkeldieven opriep om er spullen te gaan ontvreemden, meldt BBC. Het Amerikaanse modemerk Guess heeft een nieuwe collectie met prints van kunstwerken van Banksy. De anonieme kunstenaar beschuldigt het merk er echter van dat dat zonder zijn toestemming gebeurde. "Attentie winkeldieven. Ga alsjeblieft naar Guess aan Regent Street. Ze hebben mijn kunstwerken ontvreemd zonder te vragen, hoe kan het verkeerd zijn dat jij hetzelfde doet met hun kleding?", schreef Banksy aan zijn 11,6 miljoen Instagram-volgers. Na de oproep van de beroemde Britse artiest Banksy heeft de winkellocatie aan de Londense Regent Street bewakers voor de deur gezet, de etalages afgeplakt en de zaak gesloten. Dat het om een marketingstunt zou gaan, is onwaarschijnlijk rekening houdend met de welbekende anti-establishmentvisie van Banksy. Guess heeft nog niet gereageerd op de discussie, maar zegt dat de collectie tot stand kwam in samenwerking met een agentschap dat werk van graffitikunstenaars in licentie geeft. Recent onthulde Banksy een werk op een vernield huis dat in de sterk verwoeste stad Borodjanka in de buurt van de Oekraïense hoofdstad Kiev zou zijn gemaakt. Het kunstwerk laat op een grijze muur van een verwoest huis een meisje zien, dat op de brokstukken een handstand maakt.

Als Banksystemen onbekend is, kunnen ze hem moeilijk om toestemming vragen.

