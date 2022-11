Geen dagvergoeding meer voor fans die op kosten Qatar naar WK gaan

De autoriteiten van Qatar schrappen de dagelijkse toelage voor voetbalfans die op kosten van de golfstaat naar het wereldkampioenschap gaan. Volgens The Guardian kregen supporters uit twee deelnemende landen drie dagen geleden te horen dat ze kunnen fluiten naar het beloofde bedrag voor eten en drinken. Qatar zegt dat het besluit volgt op de negatieve publiciteit over het zogeheten Fan Leader-programma.



Binnen dat programma betaalt Qatar de vlucht en het verblijf van een groep voetbalsupporters uit 32 landen, in ruil voor onder meer positieve berichten over het WK op sociale media. Vanuit Nederland doen vijftig Oranjefans mee aan het programma. Of ook hun toelage wordt stopgezet, is niet bekend.



"Vanwege de recente ontwikkelingen in de media willen we graag onze bezoekende fans beschermen tegen onjuiste verklaringen over 'fans die betaald krijgen voor de reis'", staat in een e-mail aan deelnemende fans die The Guardian heeft ingezien. "Daarom wordt de dagvergoeding helaas niet meer uitgekeerd. De toelage was bedoeld als een kleine tegemoetkoming boven op uw persoonlijke middelen om bij te dragen aan de consumpties tijdens uw verblijf."



Sommige supporters zeggen tegen de Britse krant dat ze zich zorgen maken over hoe ze nu de rest van het verblijf in Qatar kunnen betalen. De Qatarese autoriteiten benadrukken in de mail echter dat ze de fans vanaf het begin hebben gevraagd "om voldoende geld mee te nemen om in je eigen levensonderhoud te voorzien".



Het nieuws komt twee dagen voor de openingsceremonie van het WK. Eerder vandaag werd al bekend dat Qatar de verkoop van alcohol in de WK-stations verbiedt.



Directeur Ronan Evain van Football Supporters Europe, de Europese belangenbehartiger vanuit supporters, zegt in reactie tegen de krant: "Wie had ooit gedacht dat een autoritair regime met een verschrikkelijk staat van dienst op het gebied van arbeidsomstandigheden niet te vertrouwen was?"



Als gevolg van slechte omstandigheden tijdens de bouwactiviteiten voor het WK in Qatar zijn volgens mensenrechtenorganisaties enkele honderden tot mogelijk zelfs duizenden arbeidsmigranten om het leven gekomen. Qatar zelf en wereldvoetbalbond FIFA spreken van drie doden bij de bouw van WK-stadions.

20-11-2022 12:40:06 omabep

Oudgediende



Sommige supporters zeggen tegen de Britse krant dat ze zich zorgen maken over hoe ze nu de rest van het verblijf in Qatar kunnen betalen. Dachten ze nu echt met eerlijke handelaren te maken te hebben? Ze offeren mensen als snoepjes op dus waarom denken deze fans het beter te krijgen?

Dachten ze nu echt met eerlijke handelaren te maken te hebben? Ze offeren mensen als snoepjes op dus waarom denken deze fans het beter te krijgen?

Als ze nu gaan komen ze op de lijst slachtoffers (verhongerd) van dit gebeuren.

20-11-2022 13:43:56 Buick

Erelid



Ik heb eigenlijk geen medelijden met die mensen.

Als iets te mooi is om waar te zijn... dan blijkt dat het niet te zijn

20-11-2022 14:08:44 Emmo

Stamgast



@Buick :

Ik heb eigenlijk geen medelijden met die mensen.

Ik heb eigenlijk geen medelijden met die mensen.



Het tekent wel de betrouwbaarheid van een handelspartner waar we een substantieel deel van onze energiebehoefte vandaan halen. Riep daar iemand Rusland? Ik ook niet. Maar waarschijnlijk om een andere reden

