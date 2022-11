Priscilla (99), oudste basisscholier ter wereld, overleden

Priscilla Sitieni, de oudste basisscholier ter wereld, is op 99-jarige leeftijd in het westen van Kenia overleden. De vrouw besloot als negentiger, aangemoedigd door haar vele nakomelingen, onderwijs te gaan volgen.Er moest een schoolhoofd overtuigd worden om haar toe te laten. Maar nadat dat was gelukt, inspireerde Sitieni velen. De Franse filmmaker Pascal Plisson maakte een documentaire over haar: Gogo, 'oma' in het Keniaans.De film zorgde er vorig jaar voor dat Sitieni voor het eerst in een vliegtuig reisde en een bezoek aan Frankrijk bracht. Sitieni kreeg deze week hartklachten en is daarom de laatste drie dagen van haar leven niet meer naar school gegaan.In 2015 zei Sitieni bij het begin van haar schoolcarrière: "Ik wil kinderen inspireren naar school te gaan, te veel oudere kinderen gaan nu niet. Velen van hen hebben zelf kinderen. Ze zeggen me dat ze te oud zijn, maar kijk naar mij."In februari van dit jaar was de scholiere nog vastbesloten haar diploma te halen.