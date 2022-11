Afghaanse vrouwen mogen WK niet in openbaar volgen

Vrouwen in Afghanistan mogen het WK voetbal niet in het openbaar kijken. Dat laat oppositieleider Ali Maisam Nazary van het National Resistance Front (NRF) weten volgens Metro UK. De Taliban perkt de rechten van vrouwen in het land daarmee opnieuw wat verder in.



Nazary meldt dat de de regeringsleiders van het land elke dag meer radicaliseren. Hij wil dat Qatar, waar het wereldtoernooi wordt gehouden, het kantoor van de Taliban in de Qatarese stad Doha sluit. "Deze onderdrukkende en terroristische groep heeft de hele bevolking in zijn greep en onderdrukt vooral vrouwen", zegt Nazary.



Vrouwen hebben volgens hem geen rechten meer en worden niet gezien als mensen of burgers van het land. Het verbod om voetbal te kijken in het openbaar volgt op een verbod voor vrouwen om restaurants, caf├ęs en andere publieke plekken te bezoeken. Volgens Nazary zijn vrouwen ook niet meer welkom in parken of openbare badhuizen.

Reacties

20-11-2022 08:42:06 allone

Oudgediende



Geen voetbal kijken lijkt me het minst erge. Eerder een zegen.

20-11-2022 08:58:42 omabep

Oudgediende



@allone : Inderdaad, maar dat ze niet als mensen worden gezien vind ik best erg, want wat zetten deze vrouwelijke mensen dan op de wereld? Wat een idiote gedachten zijn het eigenlijk die die kerels erop na houden.

20-11-2022 09:44:00 Emmo

Stamgast



@omabep : En dat die vrouwen dat accepteren vind ik eigenlijk haast net zo erg.

20-11-2022 11:24:02 omabep

Oudgediende



Maar ik heb een idee, het zijn geen mensen volgens de macht daar, conclusie, dan zijn het dieren en die kunnen gered worden door de dierenbescherming. @Emmo : Ze hebben geen paspoort en moeten wel heb ik vernomen, maar sommigen hebben wel een goede man maar ook die kan er niets tegen doen zonder zijn hoofd te verliezen.Maar ik heb een idee, het zijn geen mensen volgens de macht daar, conclusie, dan zijn het dieren en die kunnen gered worden door de dierenbescherming.

