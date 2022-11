Voetbalspullen seksistisch: de bal moet lichter voor vrouwenvoetbal

Volgens deskundigen lijdt het vrouwenvoetbal onder materialen die vooral voor mannen gemaakt zijn. Dat schrijft vakblad Sports Engineering. De bal zou onder andere te zwaar zijn voor het vrouwelijk fysiek, ook zijn de schoenen niet genoeg gevormd naar de anatomie van een vrouw.



Vrouwenvoetbal wordt nog altijd te veel bekeken vanuit een mannenblik, schrijft het blad. De tenues die vrouwen op hoog niveau moeten dragen, zijn ongeschikt. "Vaak zijn de shirts wel voor vrouwen gemaakt, maar de broekjes niet", vertelt een medewerker van de medische staf van Real Madrid aan Editie NL. "Vrouwen spelen liever niet in wit, dat vinden ze niet fijn in verband met menstruatie."



Ook sportverslaggever Barbara Barend herkent zich in de klachten. "Toen ik vroeger in het Nederlands jeugdelftal zat moesten we de afdankertjes van de jongens dragen. Meiden van zestien hebben veel dikkere billen dan jongens. Dus die broekjes zaten strak en niet fijn. Inmiddels is er wel wat veranderd, maar je ziet nog steeds veel vrouwen in mannentenues lopen", aldus Barend tegen Editie NL.



Het aantal vrouwen en meisjes dat op voetbal zit is in de afgelopen 10 jaar enorm gegroeid. Inmiddels zitten bijna 150.000 Nederlandse vrouwen en meisjes op voetbal.

Reacties

19-11-2022 13:01:05 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.887

OTindex: 3.181





Als dit wordt waargenomen kan men toch ook iets ondernemen zonder dat het in het nieuws komt? Gewoon een vergadering met de vrouwen wat voor wensen ze hebben en iedere keer bekijken wat er verbeterd kan worden, ik neem aan dat dit ook bij de mannen ooit eens is gebeurd. Worden de tenues dan zomaar besteld op kleur en maat?Als dit wordt waargenomen kan men toch ook iets ondernemen zonder dat het in het nieuws komt? Gewoon een vergadering met de vrouwen wat voor wensen ze hebben en iedere keer bekijken wat er verbeterd kan worden, ik neem aan dat dit ook bij de mannen ooit eens is gebeurd.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: