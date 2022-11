Kettingrokende Chinees (50) rent marathon in 3,5 uur

In het Chinese Xin'anjiang heeft een 50-jarige man een marathon uitgelopen in 3,5 uur. Dat is op zichzelf niet bijzonder, maar deze "oom Chen" leverde de sportieve prestatie terwijl hij de ene na de andere sigaret opstak.Het is niet voor het eerst dat de marathonloper zijn kunstje opvoert. In 2018 rende hij al rokend de marathon van Guangzhou en een jaar later die van Xiamen. De beweegreden achter het kettingroken is niet bekend.Op Chinees sociaal medium Weibo gingen beelden van de verstokte roker viral. Critici waren niet gediend van de stunt en namen contact op met de organisator van de marathon van Xin'anjiang, maar er zijn geen regels die deelnemers verbieden om tijdens het lopen een sigaret op te steken.Van de 1500 deelnemers finishte "oom Chen" op plek 574. Hij zette een tijd neer van 3:28:45, een persoonlijk record. Hoeveel sigaretten hij ondertussen wegpafte is onbekend.