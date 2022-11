Half kinderwagen, half rollator: cliënt met dementie krijgt kinderwagenrollator

Een rollator nodig hebben, maar daar niet mee willen lopen: het kan voorkomen bij mensen met dementie, die zich bijvoorbeeld jonger voelen dan ze zijn. Een verpleeghuis in het Gelderse Ulft bedacht een oplossing en bouwde een kinderwagenrollator. "Het liefste rijdt ze met haar poppen in de wandelwagen rond."Een bewoonster van verpleeghuis Azora De Meulenbeek loopt moeilijk, maar de rollator laat ze links liggen. "Dat is voor haar geen herkenbaar middel. Ze voelt zich niet haar leeftijd", vertelt teammanager Miranda Tiecken. "In haar belevingswereld is ze met kinderen in de weer. Ze kan de hele dag druk zijn met het verzorgen van poppen."Dat komt vaker voor bij mensen met alzheimer, zegt Dinant Bekkenkamp, teamleider wetenschappelijk onderzoek bij Alzheimer Nederland. "Bij dementie zie je vaak dat geheugenklachten optreden en dat mensen meer terugkeren naar de jaren die ze kenden, waarin ze bijvoorbeeld kinderen verzorgden."Het verpleeghuis vindt het belangrijk zulke dingen voor de bewoners te faciliteren. Met de poppen bijvoorbeeld. "We hebben zelfs een aankleedtafel geregeld waarop ze heerlijk met de poppen bezig kunnen zijn", vertelt teammanager Tiecken. De bewoonster die niet met een rollator wil lopen, loopt wel graag met een kinderwagen. "Maar die is wankel en niet geschikt als loophulpmiddel."In een bewonersbespreking, waarin het team elke maand praat over het leefplezier van de cliënten, wordt een oplossing bedacht. De technische dienst bouwde een rollator om tot kinderwagen. Het is een succes. "Meerdere dames vinden het leuk." Er is zelfs al een tweede kinderwagenrollator gemaakt.Het is wel maatwerk om het de bewoners zoveel mogelijk naar de zin te maken. "Wat voor de ene cliënt geldt, geldt niet voor de ander. Ieder mens heeft een eigen behoefte en daar proberen we op aan te sluiten", zegt Tiecken. Daarbij is het belangrijk te achterhalen in welke fase van het dementieproces mensen zitten. Het kan zijn dat mensen in hun gedachten ver terug in de tijd zijn."Maar dames die geen kinderen hebben gehad, hebben die behoefte minder." Dieren kunnen bijvoorbeeld hetzelfde effect hebben. "We hebben een robothond en -kat en we proberen veel met echte dieren te doen. En we hebben weleens een cliënt gehad die rustiger werd als we André Rieu afspeelden."Het gebeurt bij mensen met alzheimer steeds meer dat er per persoon gekeken wordt naar wat nodig is, weet Bekkenkamp van Alzheimer Nederland. "We leren meer van dementie en hoe we ermee om moeten gaan", legt hij uit. "Iemands verleden is belangrijk: dat je kan zijn wie je ooit was. En je nuttig voelen."Daarvan zijn meer voorbeelden. "Zo was een mevrouw altijd receptioniste geweest. Ze hebben haar een tafeltje gegeven bij de ingang van het verpleeghuis waar ze woonde, zodat ze iedereen welkom kon heten. Zij voelde zich nuttig en gewaardeerd", vervolgt Bekkenkamp. "Of een loodgieter die in zijn onrust de gootsteen begon los te maken, wat zorgde voor lekkages. Toen hebben ze hem een bouwpakket gegeven waar hij aan kon sleutelen."Dat soort dingen zijn belangrijk voor alzheimerpatiënten. "We zijn allemaal mensen. Als we iemand als mens gaan zien, snappen we dat er andere behoeftes zijn. We moeten met elkaar zoeken waar bepaald gedrag vandaan komt en hoe je dat kunt oplossen. Deze rollator is prachtig maatwerk."Daar doen ze in verpleeghuis De Meulenbeek van Azora volgens Miranda Tiecken erg hun best voor. "Het is ons streven om het laatste stukje voor deze mensen zo prettig mogelijk te maken. Dat doen we op onze locaties en ook in de thuiszorg. Het zorgt dat je regelmatig weer een glimlach op hun gezicht ziet."