Cobra sterft na beet van 8-jarige jongen

In India is een cobra overleden na een lelijke beet van een kind. Meestal is het juist andersom, maar toen een 8-jarige jongen in het stadje Pandarpadh belaagd werd door het dier wist het kind zich goed te verdedigen. Het angstloze jongetje beet de slang tweemaal in zijn kop.



De slang wikkelde zich bij een confrontatie om de hand van de jongen. Om hem los te krijgen zag het kind geen andere mogelijkheid dan zijn tanden erin te zetten. Dat de cobra vervolgens zou sterven had het jongetje zelf niet verwacht. De jongen die de cobra doodde is zelf ook gebeten, melden lokale media. De beet was wonder boven wonder een "droge", waarbij geen dodelijk gif vrijkwam.



In India komen jaarlijks zo'n 100.000 mensen om het leven door een beet van een slang. Dat is de helft van alle dodelijke slangenbeten in de wereld.



Na het incident is de jongen gemonitord in het ziekenhuis om zeker te zijn dat hij geen vergif binnen had gekregen. Een dag later mocht hij fluitend weer naar huis.

Jochie heeft geluk gehad. Cobra pech.

