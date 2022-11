Man rijdt zich vast op akker en gedraagt zich opstandig

De politie heeft afgelopen nacht een man aangehouden die zich met zijn auto had vastgereden op een akker in Veere. Hij weigerde medewerking aan diverse testen die de agenten bij hem wilden afnemen en gedroeg zich opstandig.



De agenten kwamen na een melding op locatie, maar de bestuurder weigerde om op welke manier dan ook medewerking, schrijven de wijkagenten op Instagram. Het voertuig stond in een flinke laag met modder en de bestuurder weigerde naar hen te komen. ‘Wij hebben de maar de stoute schoenen aangetrokken en zijn door een dikke laag blubber naar hem toegegaan.’ Omdat de bestuurder zich volgens de politie recalcitrant en vervelend gedroeg, werd besloten hem aan te houden en over te brengen naar het cellencomplex.



Met een paar enorme vieze schoenen rijker en wat papierwerk hebben we deze zaak tot een goed einde weten te brengen', aldus de agenten. Het voertuig is door een berger weggesleept.

