Lucht kleurt paars door foutje bij kwekerij

Het was een bijzonder gezicht: de lucht boven het dorp Beek en Donk in Noord-Brabant kleurde vannacht (maandag op dinsdag) een felle, paarse kleur. Dat kwam niet door een lichtfestival of een bijzonder weerverschijnsel, maar door een foutje bij een kwekerij.Om te verduurzamen is tomatenkwekerij Vereijken Kwekerijen aan het overschakelen naar ledverlichting. Daarbij ging het vannacht mis. "Helaas is er vannacht een technische storing opgetreden waardoor de verduisterdoeken niet gesloten werden", schrijft het bedrijf in een bericht op Facebook.Daardoor was de lucht boven de kwekerij vannacht fel paars verlicht. "Onze excuses voor het ongemak", schrijft het bedrijf.De omwonenden leken het niet vervelend te vinden. "Ik vond het prachtig om te zien", reageert iemand.