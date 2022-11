Jongen zwaargewond na vuurwerkchallenge van TikTok

Omroep Gelderland bericht dat een minderjarige jongen uit Ede een derdegraads brandwond heeft opgelopen bij een ”vuurwerkchallenge” op TikTok. Hij filmde zichzelf terwijl hij op een stuk vuurwerk ging staan. toen het vuurwerk afging, bleef het vastzitten in zijn schoen, en brandde het een gat door zijn zool heen. De video was bedoeld om op het sociale mediaplatform TikTok te plaatsen, maar de jongen kwam in het ziekenhuis terecht.



Het maken van filmpjes waarin wordt gestunt met vuurwerk is niet nieuw op TikTok. Vorig Oud en Nieuw raakten 31 kinderen gewond bij soortgelijke stunts op het platform, van de in totaal 773 mensen die vuurwerkletsel opliepen.



Over TikTok gesproken. De ChristenUnie kwam vorige week met het nieuws dat de partij voorstander is van een verbod op het platform. Dit verbod heeft in de eerste plaats te maken met privacygevoelige vragen, en niet met de domme hypes en uitdagingen die via de app rondgaan. Er bestaan al langer zorgen over de manier waarop TikTok omgaat met gebruikersgegevens. Het platform is Chinees, en de Chinese staat moet niet te makkelijk aan persoonsgegevens van Nederlandse gebruikers kunnen komen. Het bedrijf kan volgens ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder niet los gezien worden van de Chinese overheid. Daarom pleit de partij nu voor een verbod.

Reacties

17-11-2022 11:28:46 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.836

OTindex: 83.211

Het zal wel. Eerlijk gezegd weet ik niet eens wat Tik Tok is. Behalve dat het bestaat.

17-11-2022 11:58:59 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.788

OTindex: 45.607

@allone : Nou, als je op TikTok zegt: "loop naar de maan", dan is daar een hele grote groep, die dat ook echt gaat doen.

17-11-2022 12:28:18 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.836

OTindex: 83.211

@Sjaak : goh, da's leuk, heb je het al eens geprobeerd? goh, da's leuk, heb je het al eens geprobeerd?

17-11-2022 13:57:04 vaughn

Senior lid

WMRindex: 296

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Tik Tok challenges zijn eigenlijk een verkapte Darwin Award verkiezing?

17-11-2022 14:07:20 CeeDee

Actief lid

WMRindex: 102

OTindex: 0

@vaughn :

Tik Tok challenges zijn eigenlijk een verkapte Darwin Award verkiezing? QuoteTik Tok challenges zijn eigenlijk een verkapte Darwin Award verkiezing?

inderdaad ja. inderdaad ja.

