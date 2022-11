Duurzame verlichting Texel slecht bestand tegen zilte zeelucht

Op Texel is na zeven jaar de duurzame verlichting aan vervanging toe. De coating op de lantaarns is waarschijnlijk niet bestand tegen de zilte zeelucht op het eiland. Daardoor ontstaat corrosie, een soort roest.



Texel had in 2015 alle openbare verlichting vervangen door duurzame ledverlichting en was daarmee de eerste gemeente in Nederland, schrijft NH Nieuws.



Dat het nu grotendeels opnieuw moet, gaat flink in de papieren lopen: de verlichtingsoperatie kost 40.000 euro en daarnaast trekt de gemeente voortaan 30.000 euro per jaar uit voor onderhoud.



De aannemer zal vanaf begin volgend jaar 2700 armaturen omwisselen, een klus die maanden gaat duren. De kosten zijn daardoor niet het enige probleem, de kans bestaat ook dat lantaarns uitvallen.



Heel vervelend al met al, vindt verantwoordelijk wethouder Cees Hooijschuur. "Tot de start van de werkzaamheden betekent dit dus helaas dat niet alle kapotte lantaarns hersteld kunnen worden. We vragen begrip hiervoor."

17-11-2022 09:21:46 allone









Variatie op “goed-koop is duur(zaam)”

Niet goed, geld er bij…

17-11-2022 09:26:44 Emmo









Quote:

Daardoor ontstaat corrosie, een soort roest. Welke Nederlands-taalkundige is hier bezig geweest? Is het hanteren van een woordenboek óók al niet Woke genoeg?

Corrosie is roest.



En zou de heer Cees Hooijschuur zijn verantwoordelijkheid nemen? Bijdragen in deze volstrekt overbodige kosten? Welke Nederlands-taalkundige is hier bezig geweest? Is het hanteren van een woordenboek óók al niet Woke genoeg?Corrosieroest.En zou de heer Cees Hooijschuur zijn verantwoordelijkheid nemen? Bijdragen in deze volstrekt overbodige kosten?

17-11-2022 09:32:02 allone













Het antwoord op je laatste vraag is vast nee, als het al een vraag was. @Emmo : eigenlijk is roest een soort corrosieHet antwoord op je laatste vraag is vast nee, als het al een vraag was.

