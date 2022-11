Nieuwe Gooise trend: pubers tuffen naar school in peperdure kakkercanta

Op de stoep van middelbare scholen in het Gooi staan tegenwoordig glanzende 45-kilometerwagentjes geparkeerd. Het zijn geen invalidenvoertuigjes, maar elektrische Birò's van 13.000 tot 20.000 euro, waar de welgestelde pubers de blits mee maken.Ze staan in een rijtje geparkeerd; een blinkende, bronskleurige zonder deuren steelt de show. De elektrische wagentjes met voorin twee zitplekken zijn van oorsprong Italiaans, maar zijn al een paar jaar te zien in het Amsterdamse straatbeeld. P.C. Hooftstraatpubliek rijdt ermee door rood, over fietspaden en parkeert de wagen doodleuk op de stoep.



Hij wordt dan ook wel de kakkercanta (de Canta was de oubollige voorganger waar invaliden in reden), yuppenauto of Amsterdam-Zuidmobiel genoemd. BN'ers en Amsterdamse influencers worden er graag mee gezien. Logisch dus dat de Gooise middelbare scholier nu ook aan het shinen is in deze geruisloze speelgoedautootjes. Ouders vinden de Birò's veiliger dan een scooter of brommer.



De [url=https://portaal.ligiergroup.be//sites/default/files/styles/large/public/inline-images/ggTTvNf9ac33KnIcwBGKMqylGxTBsjUtfFFNEeQCVNxOf8cFaa.png]Ligier JS60 bijvoorbeeld is een koopje, nieuw voor slechts 19.995 euro te bestellen. Een 'premium SUV onder de brommobielen' met lederen bekleding, airconditioning, verwarmbare stoelen en Apple Carplay. “Een genot voor jongeren vanaf 16 (met brommerrijbewijs), want een JS60 is zoveel luxer en veiliger dan een scooter of brommer. En: geen wegenbelasting, geen APK”, aldus de Ligier-website.