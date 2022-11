Vraatzuchtige reuzenslakken veroorzaken alarm in Venezuela

MARACAIBO, Venezuela: Een "plaag" van gigantische Afrikaanse slakken die potentiële gezondheidsrisico's voor de mens vormen, veroorzaakt alarm in Venezuela, waar aanhoudende regens hun verspreiding hebben vergemakkelijkt.De eerste kolonies van de sub-Sahara Achatina fulica slak werden begin november ontdekt aan de oevers van het meer van Maracaibo in het westen van Venezuela.Sindsdien zijn er meer slakken gevonden in landbouwgebieden in de regio, evenals in de naburige staat Tachira."Specifieke locaties zijn geverifieerd... waar ongeveer 350 tot 400 slakken per dag worden verzameld", vertelde Rafael Ramirez, de burgemeester van de stad Maracaibo, aan AFP.Hij zei dat de autoriteiten hard aan het werk waren om de slakken te bestrijden.De gigantische Afrikaanse slak wordt beschouwd als een invasieve soort vanwege zijn reproductievermogen - tot 600 eieren om de twee weken - en zijn relatief lange levensduur van gemiddeld zes jaar.Het kan verwoestend zijn voor gewassen en draagt ​​ook parasieten met zich mee die meningitis, encefalitis en darmaandoeningen bij mensen kunnen veroorzaken.De slak is sinds 1997 in Venezuela aanwezig met de laatste plaag die in 2017 werd ontdekt, zij het in kleinere hoeveelheden, zei Jose Sandoval, directeur van de natuur bij de Azul Ambientalista NGO."Dit zal niet te stoppen zijn omdat ze groot en al volwassen zijn: ze hebben al eieren gelegd", zei Sandoval."We worden geconfronteerd met een invasie, een plaag, en dus is het moeilijk om ze uit te roeien wanneer ze deze aantallen bereiken, maar ze kunnen worden gecontroleerd."Sandoval nam AFP mee op een uitroeiingsmissie in Maracaibo waarin hij in slechts twee uur 437 slakken verzamelde. Hij zei dat het langdurige regenseizoen de oorzaak was van de terugkeer en snelle reproductie van de slakken. "Ze blijven tot maart, ze zullen de gewassen beschadigen... ze zijn vraatzuchtig", voegde hij eraan toe.