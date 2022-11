Iraanse vluchteling op wie film The Terminal gebaseerd is, overleden in luchthaven

Mehran Karimi Nasseri, een Iraanse politieke vluchteling die meer dan 18 jaar verbleef op de Parijse luchthaven Roissy-Charles de Gaulle, is er zaterd

Reacties

15-11-2022 08:44:55 allone









Het was dus geen noodzaak maar keuze, dat hij daar ‘woonde’

Er zijn zo veel soorten vluchtelingen. Sommigen daarvan hadden waarschijnlijk beter ‘thuis’ kunnen blijven.

In ieder geval heeft deze man een ‘goede’ leeftijd bereikt. En had meer geld en dus mogelijkheden dan vele andere vluchtelingen….



Laatste edit 15-11-2022 08:45

15-11-2022 09:43:24 Mamsie









@allone : Hij zal het er prima hebben gevonden. Al die bedrijvigheid daar, never a dull moment hè,

