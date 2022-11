Avondklokboetes per ongeluk verscheurd

Honderden overtreders van de avondklok hoeven de boete die is uitgeschreven tijdens de lockdown vorig jaar niet meer te betalen. Het Openbaar Ministerie heeft ze per ongeluk verscheurd. Dat schrijft het AD. Het gaat slechts om een deel van de nog niet geinde boetes. Maar de vraag is of de rest nog te vervolgen is. Er zou dan rechtsongelijkheid ontstaan.



Vorig jaar werden tussen 23 januari en 28 april 95.000 boetes uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok. Dat leverde de schatkist een slordige 9 miljoen euro op. Mensen moesten tijdens de avondklok om 21.00 uur binnen zijn en mochten tot 04.30 uur niet naar buiten. Het was een van de maatregelen om het hoge aantal coronabesmettingen omlaag te krijgen. Aanvankelijk zou de maatregel tot 10 februari duren, maar hij werd meerdere keren verlengd.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: