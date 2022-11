Als je geld vindt op straat, mag je het dan houden?

Stel je vindt, zoals de man in Nuenen, 1000 euro die uit een pinautomaat steekt, mag je dat dan houden? En wat als het een tientje is dat op straat ligt?



In een poll van het AD gaf grofweg een derde aan de 1000 euro in eigen zak te steken, een kleine twee derde zou het afgeven bij de politie. Die laatste groep is verstandig: je bent namelijk verplicht melding te maken van alles wat je vindt in het openbaar. "Gaat het om een baksteen of een briefje van 5 euro, dan kun je je wel afvragen of iemand daar naar op zoek gaat", zegt Marwin Danen, jurist bij Rechtnet Advocaten tegen het AD.



Die melding doe je overigens bij de gemeente, niet bij de politie. En je mag het voorwerp of het geld zelf thuis bewaren, mits je het in de oorspronkelijke staat houdt. Het goede nieuws: meldt de eigenaar zich niet binnen een jaar dan is het gevonden voorwerp van jou. Ook heb je recht op vindersloon. Hoeveel dat is, daar kun je in de rechtszaal over discussiëren, maar gebruikelijk is zo'n 10 procent van de waarde van het voorwerp of het geldbedrag.

Reacties

14-11-2022 13:51:25 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 4.334

OTindex: 190

S Wel leuk als iemand die baksteen komt ophalen en je eist 10%.

14-11-2022 14:04:08 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 5.171

OTindex: 6.306

ik heb eens bij de pinautomaat gestaan en daar stak 300 euro uit. er stond neem geld uit, dus dat deed, ik (beetje automatische piloot) en toen pinde ik zelf geld (want daar kwam ik voor) en toen ik dát geld in mijn portemonnee stak had ik eigenlijk pas door wat ik verder nog in handen had. dit heb ik inderdaad gemeld (wel bij de politie) en die hadden inderdaad nét een melding gekregen van iemand die 300 euro miste (zelfde pin automaat, tijdstip klopte ook) en dat geld heb ik toen keurig aan die persoon gegeven en ik kreeg 30 euro vindersloon

14-11-2022 14:15:04 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.625

OTindex: 89.460

aan geven maar beslist níét af geven en uiteraard ook niet uit geven. @MIADIA : Dat is dan keurig geregeld. Ik zou het geld ookgeven maar beslist níétgeven en uiteraard ook nietgeven.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: