No Nut November is trending: waarom je beter wél kunt masturberen

No Nut November heet de actie die rondgaat op social media: mannen worden uitgedaagd om een maand lang niet te masturberen. Maar volgens artsen is dat helemaal geen goed idee.



De regel is dat mannen niet mogen klaarklomen, niet door masturbatie en niet door seks. Waarom dat goed zou zijn? Je werkt er mee aan je wilskracht, zou beter redeneren en minder acne krijgen. Ook zou het sperma nadien van een betere kwaliteit zijn voor als je een kind wilt verwekken, klinkt het in de vele socialmediaberichten.



Maar uroloog Piet Hoebeke van het UZ Gent is niet overtuigd. “Een maand niet klaarkomen is op zich niet gevaarlijk”, zegt hij tegen HLN. “Maar ik zou toch aanraden om het wel te doen. Een zaadlozing is immers een volkomen normaal biologisch fenomeen. Ten eerste is het goed voor je eigen seksualiteit. Je leert jezelf er beter door kennen, en ontdekt wat je zelf fijn vindt. Ook kan het je een mentale boost geven, en soms helpt het zelfs om beter in te slapen.”



“Bovendien is het ook aangetoond dat een regelmatige zaadlozing bij jonge mensen de kans op prostaatkanker vermindert. 30 procent van het mannelijk sperma wordt namelijk gemaakt door de prostaat. Het zorgt ervoor dat de zaadcellen beschermd zijn tegen de zure omgeving van de vagina, en kleverig genoeg zijn om te blijven plakken. Een goede werking van je prostaat is dus essentieel.”



En wordt je partner dan wel sneller zwanger na een maand onthouding? Ook dat klopt niet volgens de expert. “Die kans wordt echt niet groter. Je sperma zal misschien wat meer en dikker zijn in omvang. Maar je kan iedere dag iemand zwanger maken. Je kan gerust vijf keer per dag ejaculeren, en nog over voldoende zaadcellen beschikken.”

Reacties

Waarom en door wie worden ze uitgedaagd?

Maar het zal zeker geen kwaad kunnen, meneer de expert

Zal wel weer iets op TikTok zijn of zo. @allone : Ik heb eerlijk gezegd van die hele uitdaging nog absoluut niets meegekregen.Zal wel weer iets op TikTok zijn of zo.

Het artikel schijnt alleen over mannen te gaan.

