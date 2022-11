Politie houdt winkeldief aan na volgen van zeven kilometer lang bloedspoor

Dankzij een bloedspoor van maar liefst zeven kilometer lang heeft de politie woensdag een 33-jarige man uit Middelburg in Vlissingen aan weten aan te houden op verdenking van winkeldiefstal.



Rond 21.30 uur zagen agenten, die gealarmeerd waren vanwege een inbraak, dat bij een opticien aan de Langeviele in Middelburg een ruit was ingegooid met een steen. In de zaak bleek de kassa overhoop gehaald en op verschillende plekken zat bloed.



Niet alleen in de winkel, maar ook buiten lag bloed. Door dit spoor van maar liefst zeven kilometer te volgen wist de politie de route die de man had afgelegd op de fiets te volgen. Eenmaal aangekomen bij de woning waar het spoor stopte, leek niemand thuis te zijn. De man bleek het dak op gevlucht te zijn, waar hij heen en weer rende. De man werd aangehouden en vanwege zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Diezelfde avond nog werd de verdachte uit het ziekenhuis ontslagen. Maar wanneer hij door agenten naar het cellencomplex werd gebracht, probeerde hij opnieuw te vluchten door een ruit van de politieauto in te trappen. Na het gebruik van een stroomstootwapen, rekent de politie hem alsnog in. De man zit nog vast. Uit de kassa van de winkel blijkt hij zo’n honderd euro gestolen te hebben.

Reacties

13-11-2022 12:32:00 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.013

OTindex: 28.077

En de goede man was niet op het idee gekomen om dat bloeden onderweg te stelpen?

13-11-2022 14:24:41 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.804

OTindex: 83.176



En dat alles voor 100 euro. @Emmo : hij was niet moeders slimste.En dat alles voor 100 euro.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: