Politie vindt Amerikaanse jongen (9) die zeven maanden bij vriestemperaturen in hondenkennel moest leven

In de Amerikaanse staat North Carolina is in oktober een 9-jarig kind aangetroffen in een hondenkennel in de buitenlucht, terwijl de temperaturen er o

Reacties

13-11-2022 11:47:01 Buick

Erelid



WMRindex: 3.638

OTindex: 968

Ik hoop dat die ouders lang in een cel mogen doorbrengen en dat die jongen van 9

bij een fijn gezin wordt ondergebracht.

Het liefst samen met de andere 5 kinderen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: