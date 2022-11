Twitter stelt betaalde vinkjes beschikbaar, functie direct misbruikt

De betaalde blauwe vinkjes zijn beschikbaar op Twitter. Direct is de functie misbruikt door accounts die bedrijven en bekendheden nadoen, bijvoorbeeld door Super Mario met opgestoken middelvinger te twitteren vanuit 'Nintendo'.Twitter is donderdagnacht begonnen met het betaalde blauwe vinkje. In landen waar het Twitter Blue-abonnement beschikbaar is, krijgt iedereen met dat abonnement voortaan een blauw vinkje. Misbruik ligt op de loer, omdat Twitter voorheen de identiteit van de eigenaar controleerde voor zo'n vinkje, maar nu niet meer. Een oplossing met een tweede, grijs vinkje werd gisteren na drie uur alweer teruggetrokken. Daarna gebeurde wat iedereen had verwacht: nieuwe accounts imiteren bedrijven en bekendheden door te betalen voor een blauw vinkje.Imitaties van oud-presidenten Donald Trump en George W. Bush, basketballer LeBron James, comedian Dave Chapelle, gamebedrijven Nintendo en Valve, Apple TV+ en nog veel meer verschijnen plotseling op Twitter. Met een blauw vinkje naast hun naam, en dus ogenschijnlijk officieel. Hoewel Twitter dat label 'officieel' er nu dus niet bij zet, belooft het bedrijf wel dat het "agressief" achter accounts aan gaat die imiteren en bedriegen.Verschil echt en nep moeilijk te zienHet is voor gebruikers wel mogelijk om het verschil tussen geverifieerde en niet-geverifieerde accounts met een blauw vinkje te zien. Wie op het vinkje klikt of drukt, ziet een nieuw uitlegveld. Bij echte accounts staat: 'Dit accounts is geverifieerd omdat het toonaangevend is… etc.'. Bij accounts met een betaald vinkje staat: 'Dit account is geverifieerd omdat het geabonneerd is op Twitter Blue'. Dat is in principe niet eens waar, omdat Twitter de identiteit van betalende accounts niet verifieert.Uiteindelijk zullen alleen tweets met een blauw vinkje op Twitter worden getoond, zegt topman Elon Musk tegen CNN. Tweets zonder vinkje worden straks alleen nog op een aparte pagina getoond, en zo dus minder interessant gemaakt. Van bedrijven verwacht Musk dat zij hun eigen blauwe vinkje voortaan gaan betalen, om zo in die 'meer relevante' lijst met tweets te worden getoond.