Ondeugende papegaai steelt oortje van Chileense reporter tijdens live verslag

Uitgerekend tijdens een reportage over de gestegen criminaliteit in een wijk van de Chileense hoofdstad Santiago, heeft een papegaai tijdens een live-uitzending een draadloos oortje van een reporter gestolen. Het fragment is een hit op het internet.Reporter Nicolas Krumm stond voor de Chileense zender CHV in een park in de wijk La Reina. Terwijl hij aan het vertellen is over het veiligheidsprobleem in de buurt, nestelt een groene papegaai zich op zijn schouder.Het dier pikt vervolgens behendig het witte oortje uit het oor van de reporter en vliegt ervandoor. Krumm gaat verder met zijn verslag, terwijl iemand anders in de achtergrond probeert om de buit van de papegaai te heroveren.Uiteindelijk heeft de papegaai besloten dat hij met het oortje niets kon aanvangen, want de tv-ploeg vond het ding later terug in het gras.