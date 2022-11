Influencer uit Louvre gezet omdat ze in beha rondloopt

Een Taiwanese influencer moest haar bezoekje aan het Louvre vervroegd beëindigen omdat ze door de politie op de vingers getikt werd over haar outfit. Heel wat volgers begrijpen haar verontwaardiging echter niet…Iris Hsieh bezocht onlangs het Louvre in Parijs. Ze droeg een zwarte jas, maar toen ze enkele foto’s wilde maken met het bekende museum op de achtergrond, trok ze de jas uit om haar nieuwe beha te showen. De politie kon daar echter niet mee lachen en stuurde haar weg. «Ik kon slechts drie foto’s maken van mezelf en mijn kersverse, mooie beha vooraleer de politie me aansprak. Ik moest meteen opkrassen», zucht ze op Instagram.Ze deelde de bewuste foto’s, maar haar volgers reageren verdeeld. «Waarom zou je op die plek zoiets dragen?!», «Tja, minimum aan gezond verstand», «Je moest je schamen», en «Als je in Frankrijk zo rondloopt in het openbaar ziet de politie je misschien wel aan als een prostituee», klinkt het. Anderen zagen er geen graten in. «De politie kan haar schoonheid gewoonweg niet aan», en «Zijn Fransen dan zo conservatief? Mag je op straat dan niet gewoon in een beha rondlopen?», lezen we ook.