Man vernietigt beschermd natuurgebied en begint er wietplantage

Een 47-jarige man dacht een slaatje te kunnen slaan uit de warme, zonnige zomer en begon een wietplantage in natuurgebied De Ventjager in het Zuid-Hollandse Ooltgensplaat. De boswachter trok aan de bel en stuurde de politie erop af.



De begroeiing in het Natura-2000-gebied was op drie plaatsen weggemaaid. Op deze plekken trof de politie kleine hennepplanten aan. Een man uit Nieuw Vossemeer is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij vernietiging van een deel van het natuurgebied.



De man mag zijn zaak in vrijheid afwachten. Waarschijnlijk zijn meerdere personen betrokken bij de hennepplantage. De politie verwacht daarom nog meer mensen aan te houden. Wietplantages in natuurgebieden zijn 'een jaarlijks terugkerend fenomeen', volgens de politie. In 2021 werd op De Zeehondenplaat in Zuid-Holland ook al eens een hennepkwekerij opgedoekt.

