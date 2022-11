In Amerika is iemand 2 miljard (!) rijker, met een lot van 2 dollar

De wereldwijd grootste hoofdprijs ooit in een loterij, een bedrag van 2,04 miljard dollar, is in de Verenigde Staten gevallen. In een plaatsje in Californië kocht een speler van de Amerikaanse Powerball het winnende lot, melden Amerikaanse media.



De hoofdprijs is extreem hoog omdat de jackpot al sinds 3 augustus niet meer was gevallen. De kans om de jackpot te winnen, bedroeg volgens de organisatie 1 op de 292,2 miljoen. Meedoen was niet duur; een lot kostte 2 dollar (omgerekend ongeveer 2 euro).



Er was één winnaar die alle zes nummers goed had geraden. De winnende nummers waren 10-33-41-47-56 en de Powerball was 10. Wie er uiteindelijk vandoor ging met de prijs van 2.040.000.000 dollar is niet bekendgemaakt. Wel is bekend dat het lot is verkocht in de plaats Altadena, dat boven Los Angeles ligt.



De winnaar kan het geld in gedeeltes laten uitkeren of ervoor kiezen om één groot bedrag te ontvangen. In dat laatste geval is het minder en gaat het om bijna 1 miljard dollar. Powerball-winnaars kiezen meestal voor de eenmalige uitbetaling.



De Powerball-loterij is wereldwijd één van de grootste loterije en heeft de hoogste geldprijzen. De deelnemers moeten bij deze loterij vijf nummers uitkiezen tussen de 1 en 69. De vijf nummers mogen niet hetzelfde zijn. Daarnaast kiezen de spelers ook een zesde nummer, de powerball, waardoor ze nog hogere prijzen kunnen winnen.



In totaal gaat 50 procent van het prijzengeld naar de spelers: 20 procent via de jackpot, 30 procent via rechtstreekse prijzen. De andere 50 procent is bestemd voor de staat waar het winnende ticket is gekocht.

Reacties

11-11-2022 13:21:46 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.772

OTindex: 18.508

S . Die bezat veel hotels, bedrijfspanden en dergelijke, maar de waarde was gedaald tot acht miljard dollar. Daar stonden hypotheekschulden ter grootte van negen miljard dollar tegenover. Donald liep samen met een toenmalige vriendin in New York en ze passeren een dakloze zwerver die op de stoep ligt te slapen. Donald zegt dan tegen zijn vriendin: Zie je die man daar, die bezit een miljard dollar meer dan ik. In de jaren tachtig van de vorige eeuw waren de prijzen van het vastgoed gedaald. Uit die tijd dateert een grapje van Donald Trump. Die bezat veel hotels, bedrijfspanden en dergelijke, maar de waarde was gedaald tot acht miljard dollar. Daar stonden hypotheekschulden ter grootte van negen miljard dollar tegenover. Donald liep samen met een toenmalige vriendin in New York en ze passeren een dakloze zwerver die op de stoep ligt te slapen. Donald zegt dan tegen zijn vriendin: Zie je die man daar, die bezit een miljard dollar meer dan ik.

11-11-2022 15:04:08 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 90.716

OTindex: 38.979



hopelijk is de winnaar zo snugger om eerst even rustig na te denken van het ene moment op het andere 2 miljard....hopelijk is de winnaar zo snugger om eerst even rustig na te denken

11-11-2022 16:19:55 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.783

OTindex: 45.535

@botte bijl : Ja, voordat hij het aan iets uitgeeft dat 2 miljard kost en over een week al kapot is.

