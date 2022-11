Tuinders verwarmen kas met minen bitcoins: "Warmte is even efficiënt als elektrische kachel"

De gasprijzen liggen voor sommige ondernemers zo hoog, dat verwarmen met bitcoinminers een goedkoper alternatief is. Zo groeien er sinds een half jaar 'bitcointulpen' in een Brabantse kas.



Bitcoinminer Bert de Groot helpt ondernemers om hun zaak te verwarmen met behulp van een miningcomputer. “Je hebt echt een goede elektriciteitsprijs nodig om dit te kunnen doen. Vroeger kon ik gewoon thuis minen en mijn huis goedkoop verwarmen, maar nu ligt het tarief te hoog”, vertelt de Groot tegen HLN.



Hij installeert steeds meer miningcomputers bij bedrijven. Er komt veel restwarmte vrij uit deze machines, omdat de processoren continu op topsnelheid draaien en hun best doen om het volgende blockchainblock te mogen minen door maximale rekenkracht in te zetten.



Zo verwarmt een tuinder zijn bloemenkas met de miningcomputers goedkoper dan op gas. Een Antwerps restaurant heeft ook een dure computerinstallatie besteld, die genoeg warmte genereert om het gehele restaurant te verwarmen.



De Groot is met zijn computers aangesloten bij een groot miningnetwerk, dat bestaat uit zo'n 180.000 computers en goed is voor ongeveer vijf procent van alle nieuwe bitcoins die worden gemined. De prijs van bitcoin is relatief laag, stroomprijzen zijn hoog en de hoeveelheid miners is nog nooit zo hoog geweest als nu. Dit betekent dat veel miners het moeilijk hebben.



Toch denkt De Groot door de restwarmte te gebruiken een rendabel product in de markt te zetten. “De hoge kostprijs, in combinatie met de hoge elektriciteitsprijzen en de steeds beperktere return om te minen, betekent dat dit enkel een interessante particuliere investering is voor wie zonne-energie over heeft en tegelijk een ruimte moet verwarmen. Het is dus vooral weggelegd voor bedrijven, die ook de kosten van hun computer kunnen inbrengen”, aldus De Groot.

bijna zou je vergeten dat dat "bitcoin-minen" ooit is uitgevonden om virtueel geld te maken

@botte bijl : Yep en intussen wordt ongeveer 2% van alle electriciteit die de hele wereld gebruikt, opgeslokt door cryptovaluta.

