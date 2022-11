Brandweer bevrijdt Leidse studenten uit handboeien nadat sleuteltje afbreekt

De brandweer van Leiden heeft vrijdagmiddag een bijzonder verzoek gehad van studenten in de Herensteeg in Leiden. Zij zaten aan elkaar geboeid en het sleuteltje was gebroken.De vrolijke studenten waren zich aan het voorbereiden voor een feestje dinsdagavond, waarbij de handboeien gebruikt zouden worden. Het sleuteltje brak echter, waardoor de ketting opengeknipt moest worden en de boeien losgezaagd. Foto Gelukkig kon iedereen er kostelijk om lachen.