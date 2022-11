Miljarden in beslag genomen van eerste darknet marktplaats Silk Road

De Amerikaanse opsporingsautoriteiten hebben 3,6 miljard USD in bitcoin in beslag genomen afkomstig van de darkweb marktplaats Silk Road. Vandaag maakte de DOJ bekend dat de Amerikaan James Zhong schuld heeft bekend aan minimaal één aanklacht; fraude. Hij riskeert hiermee een gevangenisstraf van twintig jaar. De Amerikaan werd in november 2021 al opgepakt, maar heeft vorige week vrijdag pas bekend.



Een leuke twist aan dit verhaal is dat Zhong helemaal niet medeplichtig is aan het runnen van de Silk Road, maar juist als een rivaal werd gezien. Hij heeft de bekendste darkweb marktplaats aller tijden in 2012 weten op te lichten door andere gebruikers te overtuigen zijn producten af te nemen. Uiteindelijk leverde hij nepproducten of helemaal niets, maar ontving hij de bitcoin wel. In totaal gaat het om zo'n 50.676 bitcoin, goed voor zo'n 3.6 miljard USD op het moment van inbeslagname.



Hoewel dit een grote vangst is voor de Amerikaanse opsporingsdiensten, is het niet de grootste; begin van het jaar werden een kleine 120.000 bitcoins in beslag genomen toen Heither Morgan en Ilja - Dutch - Lichtenstein werden gearresteerd in hartje New York. Zij worden verdacht van het witwassen van de gelden van slachtoffers van de 2016-Bitfinex hack, de grootste hack tot op heden.

