Scootmobiel meest gevaarlijke vervoermiddel

De scootmobiel en andere gehandicaptenvoertuigen zijn de meest gevaarlijke vervoermiddelen in het verkeer. Gebruikers maken veel meer kans op een dodelijk ongeluk dan bijvoorbeeld motorrijders en bromfietsers.



Dat blijkt uit cijfers die minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd na vragen van twee CDA-Kamerleden. Het aantal scootmobielrijders is volgens Harbers de afgelopen 20 jaar toegenomen.



In 2019 vielen er 42 verkeersdoden met een scootmobiel. In 2020 waren dat er 34 en in 2021 waren er 32 dodelijke ongelukken met scootmobielen. Dat de aantallen in 2020 en 2021 lager uitvielen, komt omdat we door corona massaal minder mobiel waren.



In het onderzoek Onderweg in Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden dodelijke slachtoffers afgezet tegen het aantal afgelegde kilometers. Uit die cijfers blijkt dat 275 gebruikers van scootmobielen en andere gehandicaptenvoertuigen sterven per miljard kilometer.



Dat is vele malen hoger dan bijvoorbeeld motorrijders. Daar gaat het om 50 doden per miljard kilometer. Bij brom- en snorfietsers ligt dat aantal op 42, bij fietsers op 13 en bij voetgangers op 11. Het CBS meldt wel dat het werkelijke aantal doden per kilometers van de gehandicaptenvoertuigen wellicht lager ligt. Dat zou komen omdat er in werkelijkheid meer kilometers mee worden gereden dan waar het CBS rekening mee houdt.



Ondanks het grote risico dat scootmobielrijders lopen op een dodelijk ongeval wil minister Harbers hen niet verplichten een cursus te volgen voordat ze er gebruik van gaan maken. "Voor hen is een gehandicaptenvoertuig (zoals een scootmobiel) vaak de enige mogelijkheid om zelfstandig mobiel te kunnen zijn. Een verplichte cursus ligt dan ook niet voor de hand", schrijft hij.

Reacties

10-11-2022 10:42:46 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.780

OTindex: 45.518





Quote www.scootwijzer.nl:

Kijkend naar de ongevallen blijkt dat de manier van remmen niet intuïtief is. Bij veel scootmobielen zit een hendel aan het stuur die moet worden ingeknepen om gas te geven en los dient te worden gelaten wanneer je wilt remmen. Bij plotselinge gevaarlijke situaties knijpt de bestuurder uit reflex vaak de gashendel juist in terwijl deze dus los dient te worden gelaten. Een apart actief remsysteem zoals een remhendel of voetpedaal zou hierbij uitkomst bieden. Scootmobielen zijn nogal idioot ontworpen.

10-11-2022 10:48:10 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.986

OTindex: 28.074

@Sjaak : Een voetpedaal lijkt me wat ongelukkig. Mensen die gebruik maken van een scootmobiel hebben nogal eens iets met de benen.

10-11-2022 10:50:54 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.780

OTindex: 45.518

@Emmo : Zolang ze zelf naar de scootmobiel kunnen lopen en kunnen op- en afstappen, zal een rempedaal bedienen ook nog wel mogelijk zijn, denk ik.

10-11-2022 11:08:39 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.783

OTindex: 83.157



@Sjaak : Misschien heeft het feit dat mensen in scootmobiels vaak niet de jongste en gezondste zijn, en hun reactievermogen daardoor slecht is, er ook mee te maken. @Emmo : maar idd, dat is dan nog meer reden om ze ‘gebruiksvriendelijk ‘ te maken

10-11-2022 12:27:08 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.645

OTindex: 7.700

Verbaast me niks. Die krengen hebben er nogal een handje van om met 10 à 15 km/u tussen het autoverkeer te gaan rijden. En omdat die minivoertuigjes zo klein zijn, zullen ze daar vast weleens over het hoofd gezien worden.

10-11-2022 13:40:59 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 90.699

OTindex: 38.973

die onlogische bediening is beslist een oorzaak, maar het feit dat veel mensen geen idee hebben waar scootmobielen in het verkeer thuis horen zal er ook geen goed aan doen....

10-11-2022 15:02:32 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.870

OTindex: 3.181

@botte bijl :

@botte bijl :



Wie verzint dit soort instelling? Het gaat vooral omdat ze dit jaren zo hebben gebruikt en dan leer je die gewoonte niet even in een weekje af, dus een snelle rem reactie is dan niet remmen maar gas geven. Dit dus, is ook mijn idee van de vele ongelukken. Als zij voorheen gefietst hebben dan is de hendel vaak de rem, nu is het ineens gas geven!Wie verzint dit soort instelling? Het gaat vooral omdat ze dit jaren zo hebben gebruikt en dan leer je die gewoonte niet even in een weekje af, dus een snelle rem reactie is dan niet remmen maar gas geven.

