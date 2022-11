Amerikaanse vrouw (70) wint twee keer achter elkaar hoofdprijs met kraslot

Een Amerikaanse vrouw (70) kocht bij een pompstation twee krasloten. Eén van de loten bleek de hoofdprijs. Om dat te vieren, kocht ze direct nieuwe krasloten.



De vrouw uit de Amerikaanse staat Delaware, die anoniem wil blijven, won vorige maand met haar kraslot een bedrag van 100.000 dollar. (omgerekend in euro's is dat evenveel).



Ze vertelde haar beste vriendin over de winst en samen gingen ze naar het hoofdkantoor in de stad Dover om het bedrag te verzilveren. In een persbericht van de loterij staat vermeld dat ze op de terugweg besloot in een supermarkt duurdere krasloten te kopen. Opnieuw had de 70-jarige vrouw geluk: dit keer won ze 300.000 dollar.



En wéér kon ze naar het hoofdkantoor om een prijs op te halen. "We konden het niet geloven. Het was absolute waanzin", zegt de winnares erover. Ze verklaarde het geld voor haar pensioen te willen gebruiken. Én om nog meer loten te kopen. "Ik ben dol op die krasloten", zou ze hebben gezegd.



Overigens is de kans op dubbele winst vrijwel nul. De kans op haar eerste prijs is volgens de loterijorganisatie één op 120.000. De kans om met zo'n kraslot 300.000 dollar te winnen, is nog kleiner: één op 150.000.

De kans op haar eerste prijs is volgens de loterijorganisatie één op 120.000. De kans om met zo'n kraslot 300.000 dollar te winnen, is nog kleiner: één op 150.000.

En de kans dat je ze allebei binnen een paar dagen wint is 1 op 1. En de kans dat je ze allebei binnen een paar dagen wint is 1 op 1.

